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Köylere taşkın kanalı

YOZGAT Merkez Tekkeyenicesi ile Sorgun ilçesinin Gevrek köyünde DSİ Şube Müdürlüğü tarafından programa alınan Taşkın Koruma Kanalı çalışmaları tamamlandı.

Köylere taşkın kanalı

YOZGAT Merkez Tekkeyenicesi ile Sorgun ilçesinin Gevrek köyünde DSİ Şube Müdürlüğü tarafından programa alınan Taşkın Koruma Kanalı çalışmaları tamamlandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Köylere taşkın kanalı

Tekkeyenicesi Köyünün Tatarbağ Deresi Taşkın Koruma inşaatı işi kapsamında, köy içerisinden geçen dere üzerinde bulunan yerleşim alanlarının taşkın riski önlendi. Proje ile yaklaşık 250 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal, yol geçişi amaçlı 5 köprü, emniyet tedbiri amaçlı taşkın koruma kanalı etrafına panel çit imalatı yapıldı. Sorgun ilçesinin Gevrek Köyü Taşkın Koruma inşaatı köy içerisinden geçen Hasanbey Deresi ve Kuru Deresi üzerinde yapıldı. Proje kapsamında 900 metre dik duvarlı kanal, yol geçişi için 9 köprü yapılarak, taşkın riski azaltıldı. Emniyet tedbiri amaçlı taşkın koruma kanalı etrafına panel çit imalatı yapıldı. 

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