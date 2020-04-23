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Köylere maske dağıtımı

Sorgun Kaymakamlığı köylere 60 bin maske dağıtımı planladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:39
Köylere maske dağıtımı

SORGUN İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında köylere 60 bin maske dağıtılacak. İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Sorgun Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla cerrahi maske üretimi yapıldığını belirtti. Üretilen maskelerin özel idareye teslim edildiğini belirten Kayhan "60 bin maskeyi 20-60 yaş arası vatandaşlarımızın kullanması amacıyla kamu kurumlarına, mahalle ve köy muhtarlarına dağıtımına başladık" dedi.

Kayhan, maske üretilmesi konusunda hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunarak, koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmak isteyen vatandaşların, kumaş bedelini ödeyerek maske üretimine katkıda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

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Köylere Maske Dağıtımı
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