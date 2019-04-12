Köylere konak yapılacak

Köylerin ihtiyaçları doğrultusunda çok amaçlı kullanılacak Köy Konakları İller Bankası kaynaklarıyla inşa edilecek. İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, Yozgat İl Özel İdaresi’nin köylerde yapacağı etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yozgat’ta belirlenen nüfus kriterlerine uyan köylere Köy Konağı inşa edileceğini bildirdi. Bu kapsamda 58 adet çalışma yapıldığını aktaran Sönmez Ata, inşa edilecek konakların yöresel mimari özelliklerini taşıyacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projenin finansmanını İller Bankası’nın sağlayacağını belirtti.