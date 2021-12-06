Köylerde sorun dinlediler

Vali Polat’a Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Fuat Fidan ile birlikte Büyükmahal, Aktaş, Dağyenicesi, Deremahal, Kolanlı, Darıcı ve Deremumlu köylerini ziyaret ederek köy halkı ile bir araya gelip, taleplerini aldı. Vali Polat, ‘’Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların isteklerini yerine getirmek. Köy gezilerimizi sürdürerek bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.