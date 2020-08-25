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Köylerde kışa hazırlık başladı

Yozgat’ın kırsal kesimlerinde kışlık odun-kömür ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

25 Ağustos 2020 Salı 00:32
Köylerde kışa hazırlık başladı

YOZGAT il genelinde, henüz doğalgaz ve diğer yakıt türleriyle tanışamayan kırsal kesimlerde yaşayanlar, kış aylarını rahat geçirebilmek için hazırlıklara şimdiden başladı. Soğuk ve yağışlı havanın hakim olmadan kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, hazırlıklarına hız verdi. Köy sakinleri, bölgede ve kentte çetin geçen kış aylarında evlerinde ısınmak için odun, çalı-çırpı toplayarak, kışa hazır girmek istiyor. Kış mevsimi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, topladıkları kışlık odunları kimi zaman kucaklarında kimi zaman da çuvallarla evlerine getirip, kırıp, istifliyor. Vatandaşlar, ‘’Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da şimdiden düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde tezek yakıyoruz. Ancak, havaların çok soğuk olduğu zamanlarda, etraftan topladığımız odunları yakıyoruz. Çocuklar, köyün etrafına dağılarak, odun, çalı çırpı ne bulurlarsa getiriyorlar. Çocukların getirdikleri yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Eğer kapalı bir yerimiz yoksa dışarıda istifleyip, üzerini de brandayla örtüyoruz. Kış aylarında da yakmaya başlıyoruz’’ diye konuştular. Şefaatli İlçesinin Kaykılı Köyünde de kış hazırlıkları devam ediyor. Köy halkından Mükremin Koçak, getirdiği odunları keserek istifledi. (Fotoğraf: Ebuzer ÖZDEMİR) 

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Köylerde Kışa Hazırlık Başladı
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