Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89553
ALTIN
350.524
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2326
EURO
7.2349

Köylerde karantina devam ediyor

YOZGAT merkez Derbent köyü ile Çekerek ilçesinin Yukarıkarahacılı köylerinde karantina devam ediyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 03:47
Köylerde karantina devam ediyor

Valilik kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında, karantinaya alınan iki köyde güvenlik noktaları oluşturan jandarma ekiplerinin soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için AFAD tarafından çadır kuruldu. Yozgat'ta, korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu kapsamında 28 Mart'ta Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı, bir gün sonra da merkeze bağlı Derbent köyü karantinaya alınmıştı. Karar sonrası, her iki köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Jandarma köy girişinde önlem aldı, halkın temel ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanmaya devam ediyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın başkanlık ettiği Pandemi Kurulu, yapılacak değerlendirme ve tespitler doğrultusunda karantina süresini belirleyecek. İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, PTT aracılığı ile yapılan sosyal yardım ödemelerinin kolluk güçleri tarafından teslim edilmesine karar verildi. Yozgat Valiliği, İl genelinde, vatandaşlara PTT aracılığıyla yapılması planlanan ödemelerin PTT tarafından yapılmayacağını, mülki idare nezaretinde oluşturulacak komisyonla görevlendirilecek kolluk güçleri, Belediye Zabıta Ekipleri ve komisyonun uygun gördüğü diğer personel marifetiyle hak sahiplerine ikamet ettikleri konutlarında elden teslim edilmesinin uygun bulunduğunu duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Köylerde Karantina Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnafa maske dağıtıldı
Esnafa maske dağıtıldı
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Görüştü
Bakan Koca, İl Sağlık Müdürleriyle Görüştü
Bahadın’da örnek çalışma
Bahadın’da örnek çalışma
Mesai saatleri değişti!
Mesai saatleri değişti!
Bir Hemşerimiz daha vefat etti
Bir Hemşerimiz daha vefat etti
Çadırlar da dezenfekte edildi
Çadırlar da dezenfekte edildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim