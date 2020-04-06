Köylerde karantina devam ediyor

Valilik kararı ile korona virüs tedbirleri kapsamında, karantinaya alınan iki köyde güvenlik noktaları oluşturan jandarma ekiplerinin soğuk ve yağıştan etkilenmemesi için AFAD tarafından çadır kuruldu. Yozgat'ta, korona virüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu kapsamında 28 Mart'ta Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı, bir gün sonra da merkeze bağlı Derbent köyü karantinaya alınmıştı. Karar sonrası, her iki köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Jandarma köy girişinde önlem aldı, halkın temel ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanmaya devam ediyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın başkanlık ettiği Pandemi Kurulu, yapılacak değerlendirme ve tespitler doğrultusunda karantina süresini belirleyecek. İl Pandemi Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, PTT aracılığı ile yapılan sosyal yardım ödemelerinin kolluk güçleri tarafından teslim edilmesine karar verildi. Yozgat Valiliği, İl genelinde, vatandaşlara PTT aracılığıyla yapılması planlanan ödemelerin PTT tarafından yapılmayacağını, mülki idare nezaretinde oluşturulacak komisyonla görevlendirilecek kolluk güçleri, Belediye Zabıta Ekipleri ve komisyonun uygun gördüğü diğer personel marifetiyle hak sahiplerine ikamet ettikleri konutlarında elden teslim edilmesinin uygun bulunduğunu duyurdu.