Köylerde asfalt çalışmasına devam

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından programa alınarak, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapımına başlanılan köy grup yolunda asfalt serimi yapılmaya başlandı. Yerköy ilçesinin Akpınar, Kumluca, Çakırlar, Hacıçeşmesi, Hacıuşağı ve Kocaoğlu köy grup yolunda yapımı devam eden Asfalt serim çalışmalarını denetleyen Vali Ziya Polat, çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan bilgi aldı. Vali Polat, Köy grup yollarının standartlarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.