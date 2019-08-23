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Köyler yaşlılara kaldı

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta köylerin önemli bölümü boşaldı, köyler büyük oranda yaşlılara kaldı.

Köyler yaşlılara kaldı

TÜRKİYE’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta köylerin önemli bölümü boşaldı, köyler büyük oranda yaşlılara kaldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Köyler yaşlılara kaldı

Devletin köye dönüşü sağlayabilmek için altyapıya yönelik iyileştirme çalışmaları, şehirlerde bulunan yatırım ve hizmetlerin köylerde de bulunmasına yönelik çalışmaları da fazla etkili olmadı. Geçimini temin için büyükşehirlere göç eden aileler, geride bıraktıkları anne, baba, dede, nine gibi yakınlarını görmek için fırsat buldukça köylerine gelmesiyle, köy hayatı da hareketlendiği kaydedildi. Son dönemlerde, büyük şehirlerde sürekli iş sahibi olmayanların da köylerine gelmeye başlamasına karşılık, büyük çoğunluğunun şehirde ikamet edip, sadece tarlasının, bağının, bahçesinin meyvesini toplamak, hasadını yapmak üzere köye geldikleri ifade edildi. Köyde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaşlılar, köyde her şeyin para ile döndüğünü, şehirde ne ise köylerde de aynı şeylerin geçerli olduğunu söyledi. Köyde yaşayanlar, ‘Köylü insanlar çiftçilikle uğraşıyor. Ağaçlar, sebzeler, hayvanlar suya bakar. İnsan bir bardak su içip kanarken hayvanlar bir bakraçtan fazla su içiyor. Keza sebze ve meylerde de su tüketimi hat safhada. Tüm bunlar para yazarken gençler köyü bırakıp şehirlerde iş aramaya gidiyor. Maalesef çiftçilik yapan fazla genç kalmadı. İş bulan şehirde kalıyor. Gün geçtikçe köylerde geç nüfus bitti, bitiyor. Köyde sadece yaşlılar kaldı’ diye konuştular.

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