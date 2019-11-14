Köyler kanalizasyon bekliyor

Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta kanalizasyon bekleyen köyleri gündeme getirdi.

Yozgat’ta kanalizasyon sistemi olmayan 72 köy olduğunu belirten Keven,

“21'nci yüzyılda ilimizde kanalizasyon eksiği olan 72 köy olduğunu biliyor musunuz? Verilen cevapta ‘ödenek olursa 2020 programına alacağız’ deniliyor. Acil bekleyen büyük köylerin kanalizasyon eksiği 2020 içinde acil giderilmelidir” dedi.

Köylerden örnekler veren Keven, 230 nüfuslu Cihanpaşa, 116 nüfuslu Pembecik köylerinin kanalizasyonlarının bulunmadığını ifade etti.

Milletvekili Keven, “Boğazlıyan Bahariye köyü 349 kişilik bir nüfusa sahip ama ‘yeterli ödenek ayrıldığı takdirde yapılacaktır’ deniliyor. Şefaatli Paşaköy 753 kişilik bir nüfusa sahip ve önceden kasabaydı, hâlâ kanalizasyonu yok. Acil olan köylere 2020 yılı için ödenek ayrılmalıdır. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ödeneği kaymakamlık lojmanı tadilatı için değil köylerin bu eksiklerinin tamamlanması için kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.