Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
215.670
DOLAR
5.4213
STERLİN
7.0688
EURO
6.1723

Köyler altyapıya kavuştu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, iktidarları döneminde, Yozgat'ta yolu, içme suyu ve kanalizasyonu olmayan köy kalmadığını belirtti.

Köyler altyapıya kavuştu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, iktidarları döneminde, Yozgat'ta yolu, içme suyu ve kanalizasyonu olmayan köy kalmadığını belirtti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:53
15 Okunma
Köyler altyapıya kavuştu

Başer, Yozgat İl Genel Meclisi toplantısına katılarak, Yozgat İl Özel İdaresinin 2019 bütçe görüşmelerini izledi. Başer, iktidara gelmeden önce Yozgat'ın köylerinin yollarının bozuk olduğunu, içme suyu bulunmadığını kanalizasyon şebekesi olmayan çok sayıda köy olduğunu söyledi. Başer, "AK Parti iktidarı ile yaptığımız hizmetlerle beraber yollarımız asfaltla kaplandığı gibi şimdi standardını daha da yükseltip sıcak asfalt yapıyoruz. İçme suyu ve kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmadı. Köylerimize kilit parke döşüyoruz. Bütün köylerimize çocuk parkı yaptık. Biz köylerde yaşayan vatandaşlarımız, şehirde yaşayanların aldığı hizmeti alsın istiyoruz. Köylerimizde artık çöplerimiz toplanıyor. Doktorlarımız köylerimize giderek yerinde sağlık hizmeti sunuyor" dedi.
Başer, hizmetlerin artarak devam edeceğine vurgu yaparak, "Hizmetlerin yapılmasında emeği geçen valilerimize, vali yardımcılarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, Özel İdare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Köyler Altyapıya Kavuştu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sağlık-Sen'de Başkan Değişti
Sağlık-Sen'de Başkan Değişti
4 PROJEYE MALi DESTEK
4 PROJEYE MALi DESTEK
Veda etti, geliyor
Veda etti, geliyor
Veda etti, geliyor
Veda etti, geliyor
Cezaevinde sona gelindi
Cezaevinde sona gelindi
Kore gazisi toprağa verildi
Kore gazisi toprağa verildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim