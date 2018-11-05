Köyler altyapıya kavuştu

Başer, Yozgat İl Genel Meclisi toplantısına katılarak, Yozgat İl Özel İdaresinin 2019 bütçe görüşmelerini izledi. Başer, iktidara gelmeden önce Yozgat'ın köylerinin yollarının bozuk olduğunu, içme suyu bulunmadığını kanalizasyon şebekesi olmayan çok sayıda köy olduğunu söyledi. Başer, "AK Parti iktidarı ile yaptığımız hizmetlerle beraber yollarımız asfaltla kaplandığı gibi şimdi standardını daha da yükseltip sıcak asfalt yapıyoruz. İçme suyu ve kanalizasyonu olmayan köyümüz kalmadı. Köylerimize kilit parke döşüyoruz. Bütün köylerimize çocuk parkı yaptık. Biz köylerde yaşayan vatandaşlarımız, şehirde yaşayanların aldığı hizmeti alsın istiyoruz. Köylerimizde artık çöplerimiz toplanıyor. Doktorlarımız köylerimize giderek yerinde sağlık hizmeti sunuyor" dedi.

Başer, hizmetlerin artarak devam edeceğine vurgu yaparak, "Hizmetlerin yapılmasında emeği geçen valilerimize, vali yardımcılarımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, Özel İdare çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.