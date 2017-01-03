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Köyler açık şehir kapalı

03 Ocak 2017 Salı 05:33
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Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında kar ve buz temizliği yaparak yolları açık tutuyor. İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre Yozgat’ta ulaşıma kapalı köy yolu olmadığı bildirildi.

Köyler açık şehir kapalı
Yozgat’ta geçtiğimiz hafta etkisini hissettiren kar yağışı, şehrin her tarafını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle şehir içindeki kaldırım ve sokaklarda kar ve buz temizliği yapılmadığı gözlemlenirken, köy yolları Özel İdare tarafından her gün temizlenerek ulaşıma açık tutuluyor.
Yozgatlı vatandaşlar, Özel İdare’nin sorumluluğu altındaki köy yollarının açık ve temiz olduğunu ancak buna karşın, şehir içindeki sokak ve kaldırımların kar ve buzdan yürünmez bir hal aldığını ifade etti.
Yozgat Belediyesi’ne tepki gösteren vatandaşlar, “Büyük Cami’ye giden kaldırım ve yollarda yürünmüyor, fırına giden kaldırım buz pisti, sağlık ocağına yürüyeceğiniz yol kar birikintisiyle kapanmış. Ne tuzlama var, ne temizleme” diyerek tepki gösterdi.

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