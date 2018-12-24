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Köye turistik yatırım

YOZGAT’ta kadın girişimcilerden Gülhan Karaca, doğup-büyüdüğü Gökçekışla köyünde çilek üretimine yönelik kurduğu sera tesislerinden sonra yeni bir projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan mali destek almaya hak kazandı.

Köye turistik yatırım

YOZGAT’ta kadın girişimcilerden Gülhan Karaca, doğup-büyüdüğü Gökçekışla köyünde çilek üretimine yönelik kurduğu sera tesislerinden sonra yeni bir projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan mali destek almaya hak kazandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Köye turistik yatırım

Karaca, TKDK ile yaptığı sözleşmeyle köyünde 10 odalı butik otel ve 210 kişilik Restoran açmak üzere kolları sıvadı.

Gülhan Karaca, TKDK İl Müdürü Selim Türker ile bir araya gelip, sözleşmeye imza atarken, Yozgat’ın tanınmış girişimci kadınları da yalnız bırakmadı, destek verdi.


Karaca, ‘’Çilek üretimi yapan bir eko girişimciyim. Yılın en uzun gecesini yaşayacağımız bu günde Yozgat’a aydınlık bir gelecek diliyorum. Bugün, hem kendim hem şehrim için önemli bir projeye imza atıyorum. Kuzey Kapadokya’nın Yozgat iline bağlı biricik köyüm Gökçekışla’da bölgesel çapta bir eko turizm girişimini ve otel yatırımını başlatmanın gururunu yaşıyorum.  Bu yatırımı yapmamda etkisi ve katkıları olan herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu yatırımı gerçekleştirebilmek için son 3 yıldır çok şeye sabrettim, sessiz çığlıklarım hiç bitmedi ancak hiç pes etmedim. Çok üzen de oldu, umudumu kıran da. Eyvallah, canları sağ olsun, her birine, umudumu inatla ve inançla korumama yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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