Köye koruma kanalı

Dere yatağının ıslahına yönelik geçen yıl Kasım ayı içerisinde ihale edilip, yer teslimi yapılan yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor. Taşkın koruma kanalının tamamlanması ile Yerköy ilçesinin Zencir köyü arazileri taşkın zararlarından korunarak, can ve mal kaybının önlenmiş olacağı kaydedildi. Toplam 465 bin 100 liralık harcama ile tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında, temel kazısı, çift taraflı beton duvar imalatı işi tamamlandı. Menfezler ve Demir korkuluk imalatının ise devam ettiği bildirildi.