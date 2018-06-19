Köye Atatürk Silueti

Yozgat Sorgun Muğallı Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği öncülüğünde, köylülerin verdiği maddi destekle yaptırılan dev Atatürk Silueti’nin açılış törenine dernek Başkanı Erkan Akkaya ile birlikte Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, köylüler ve davetliler katıldı. Dernek Başkanı Akkaya, ‘’Atatürk Siluetinin köyümüzde yapımı için yurt içerisinde ve yurt dışında ikamet eden köylülerimiz ile Atatürk sevdalısı dostlarımız da destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan da, köyde yapılan dev Atatürk Siluetinin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, ‘’Bu ülkenin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgimizi her ne kadar azaltmaya çalışsalar da, kalbimizden gönlümüzden silmeleri mümkün değildi. Burada yaptırılan Atatürk Silueti de bunun kanıtıdır’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaptırılan Atatürk Siluetinin açılış kurdelesi kesildi, üzerindeki dev Türk Bayrağı kaldırıldı.