Köydes çalışmaları

YOZGAT İl genelinde, köylerin altyapılarının iyileştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, İl Özel İdaresi yatırım programı dahilinde Özler köyünde belirlenen sokaklara kilit parke taşı döşendiğini bildirdi. Kaymakam Okumuş, diğer köylerde de kilit parke çalışmasının yapılacağını kaydetti. Çandır Kaymakamı Murat Yayabaşı, Köylere Hizmet Götürme Birliği KÖYDES projesi kapsamında 4 köye döşenecek kilit parke taşı için Büyükkışla, Gürpınar, İğdeli ve Kozan Köyüne ziyarette bulundu.