Köyden indik şehre!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre yerleşim nüfus oranları açıklandı. Buna göre 2015 yılında 419 bin 440 olan il geneli nüfus oranı 2016 yılında 421 bin 41 olarak gerçekleşti. Yozgat nüfusunda az da olsa artış gerçekleşirken köylerde tam tersi bir durum gerçekleşti.





KÖYDEN GÖÇTÜK!

Yozgat ile birlikte 13 ilçe merkezindeki nüfus artışı karşısında köylerdeki nüfus oranlarında düşüş yaşandı. Ortaya çıkan rakamlar köyden kente göçün en resmi bilançosu oldu.





Buna göre kent merkezine bağlı köyler ve beldelerde nüfus oranı 16 bin 328 iken, bu oran 2016 yılında 15 bin 747'ye geriledi. Köyden kente göç ilçelerde de gerçekleşti. İlçelerin "2015" ve "2016" yılları köy ve belde nüfus oranları şu şekilde gerçekleşti: "Yozgat Merkez 16 bin 328 - 15 bin 747, Akdağmadeni 21 bin 097 - 20 bin 937, Aydıncık 7 bin 197 - 7 bin 11, Boğazlıyan 17 bin 488 - 17 bin 476, Boğazlıyan 17 bin 488 - 17 bin 476, Çandır 921 - 869, Çayıralan 7 bin 926 - 7 bin 751, Çekerek 10 bin 410 - 9 bin 968, Kadışehri 7 bin 441 - 6 bin 830, Sarıkaya 15 bin 817-15 bin 162, Sorgun 27 bin 629-26 bin 725, Şefaatli 6 bin 301-6 bin 221, Yenifakılı 2 bin 813-2 bin 722, Yerköy 8 bin 72, 7 bin 877."





SARAYKENT'TE ARTTI

Saraykent, köy nüfusunda artış gözlenen tek ilçe oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Saraykent'e bağlı köy ve beldelerde yaşayanların oranı 2015 yılında 7 bin 138 iken bu oran 2016 yılında 7 bin 421 oldu. Köylerdeki nüfus oranında bir yılda 283 kişi artış gözlendi.





BELDELERİN KAPANMASI MI ETKİLİ OLDU?

Köylerdeki nüfus artışının beldelerin köy nüfusuna dönüşmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Köyden kente göçün bilançosunun her geçen yıl artmasına rağmen 2016 yılında köy tüzel kişiliğine devredilen beldelerin kırsal nüfusundaki göçü dengelediği ifade edildi.





KENT MERKEZLERİ ARTTI