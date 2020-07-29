Köydeki trafik ışıkları

Yozgat’ın Esenli Köyünde, kullanılmasa da, ışıkları yanmasa da trafik lambaları nostalji olarak bulunuyor. Yozgat’ta 30 Mart 2014 seçimleriyle birlikte kapatılan beldelerden birisi olan Esenli’de, yol kavşaklarında trafik lambaları konuldu. Sulama amaçlı barajın bulunduğu Esenli’de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olması, bölge insanının serinlemek, piknik yapmak için baraj çevresine gelmesi nedeniyle araç trafiğinin sorun yaratmaması amacıyla tüm kavşaklara trafik lambaları konuldu. Belde köy statüsüne dönüştürülünce Belediye de kapandı. Trafik lambalarının kontrolü de muhtarlığa geçti. Trafik lambaları kullanılmaz oldu ama yerlerinden de sökülmedi. Beldeden kalan hatıra olarak muhafaza edilmeye devam ediyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)