Köydeki kamyona trafik cezası!

Yozgat’ın Güllük köyünde, sahibinin evinin önünde park halinde duran kamyona İstanbul’da hatalı park cezası uygulandı.

Yozgat’ta ikamet eden 50 yaşındaki Zafer Aksoy, e-devlet üzerinden yaptığı bir işlem sırasında, köydeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonuna, hatalı park cezası kesildiğine yönelik ihbarla karşılaştığını söyledi. İstanbul’a en son 5 yıl önce gittiği, kamyon ile ise hiç gitmediğini belirten Zafer Aksoy, ‘’İstanbul’da trafik cezası kesilen kamyonum uzun süredir köydeki evimin önünde park halinde duruyor. Yozgat’taki köyde park halindeki araca, İstanbul Beşiktaş’ta hatalı park cezası nasıl kesildi anlayamadım’’ dedi. Cezanın 8 Haziran 2021 tarihinde saat 20,29’da İstanbul Beşiktaş’ta kesildiğini belirten Zafer Aksoy, ‘’61/1-b maddesinden 144 lira para cezası uygulanmış. Bu maddeye göre, kamyonumu araç yolu üzerinde park edilemez işaret ve levhaları bulunmasına rağmen park yapmış olmam gerekiyor. Cezanın yazıldığı tarihte, o tarihten önce ve sonra da kamyonum Yozgat’ın Güllük köyündeki evimin önünde park halinde duruyor. Köyümüzde de, cezaya neden olabilecek herhangi bir trafik işareti, uyarıcı levha bulunmuyor’’ diye konuştu. Zafer Aksoy, kendisin henüz resmi tebligatın yapılmadığın, e-devlet sisteminde göründüğü de vurgulayarak, tebligat sonrasında gerekli itirazları yapıp, daha sonra da yargı yoluyla konunun açığa çıkartılabilmesi için mücadele vereceğini sözlerine ekledi.