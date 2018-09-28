Köyde zehir üretiyormuş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan aramada ise 100 gram bonzai uyuşturucu ele geçirdi. Jandarma ekipleri merkeze bağlı Salmanfakılı Köyünün Kötübağ mevkiinde Y.G isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı duyumu üzerine, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Y.G’nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 100 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirilirken, olay ile ilgili Y.G isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Son Güncelleme: 27.09.2018 16:56
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