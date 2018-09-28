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Köyde zehir üretiyormuş

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan duyum üzerine yaptığı operasyonda köyünde uyuşturucu imal eden şüpheliyi tutukladı.

Köyde zehir üretiyormuş

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan duyum üzerine yaptığı operasyonda köyünde uyuşturucu imal eden şüpheliyi tutukladı.

28 Eylül 2018 Cuma 01:00
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Köyde zehir üretiyormuş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan aramada ise 100 gram bonzai uyuşturucu ele geçirdi. Jandarma ekipleri merkeze bağlı Salmanfakılı Köyünün Kötübağ mevkiinde Y.G isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı duyumu üzerine, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Y.G’nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 100 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirilirken, olay ile ilgili Y.G isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 27.09.2018 16:56
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