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Köyde üretim hazırlığı

Çekerek ilçesinin Karahacılı köyünde İpek Böceği üretiminin yapılmasına yönelik yapılan başvuru sonuçlandı. 4’ü asil listede olmak üzere toplam 8 çiftçinin İpek Böceği üretimine yönelik projesi onaylandı. Köyde İpek Böceği üretimine yönelik dut ağaçlarının dikimini de başlanıldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:14
Köyde üretim hazırlığı

ÇEKEREK İlçesinin Karahacılı köyünde İpek Böceği yetiştiriciliğine yönelik hazırlanan proje onaylandı. Karahacılı Köyü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde başlatılan çalışmalardan sonuç alınmaya başlandı. İpek Böceği yetiştiriciliği için başvuruda bulunan çitçilerden Emin Çetin, İdris Çınar, Yasin Çetin, Mehmet Aktaş’ın projelerine asıl listeden, Abdullah Altun, Zeynel Kılınçer, Adem Çınar, Mehmet Altun isimli çiftçilerin projelerine de yedek listeden onay verildi. Dernekten yapılan açıklamada, ‘’Köyümüzde İpek böceği yetiştiriciliği ve dut ağacı üretimi yüksek miktarda olacak. Bununla birlikte köy muhtarlığımız ve derneklerimiz hayırsever insanlarımız aracılığı ile yol kenarlarına çeşme ayaklarına yaklaşık 150 siyah dut ağacı dikimini gerçekleştiriyoruz. Söğüt ve kavakla dolmuş özlerimizde şahıs bahçelerinde dut yetiştirmeye köylümüzü teşvik edeceğiz. Bununla birlikte köyümüzde İpek böcekçiliği, Dut pekmezi, Dut reçeli, Kuru Dut cipsi, Dut yaprağı sarma basması üretimi ile marka olma yolunda ilerleyeceğiz. Karhacılı köyü dut üretimi ile marka olacak, gençlerimizin önüne yeni bir hedef bir umut koyuyoruz. Bunu sahiplenmek, inanmak sizin elinizde’’ denildi. Köyde 10 gün önce 80 dut ağcının dikildiği, daha sonra da buna ilave olarak 150 karadut fidesinin toprakla buluşturulduğu kaydedildi. Bu arada, İpek Böceği yetiştiricilerine ipek böceği bakım besleme evi inşası, alet, makine, ekipman alımında, kapama dut bahçesi tesis yatırımlarında KDV Hariç yüzde 100 hibe desteği verildiği bildirildi. Çekerek ilçesinde, yaklaşık 4 dekarlık alan içerisinde, gövdeleri birbirine sarılı yaşlı karadut ağaçları da bulunuyor. Her yıl meyve vermeye devam eden dut ağaçların bilimsel inceleme sonucunda yaşlarının belirlenip, koruma altına alınması gerektiğine yönelik talep ise bekliyor. •HABER MERKEZİ• 

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Köyde üretim Hazırlığı
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