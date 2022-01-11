Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk’ün daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata Kızılırmak ilçesi Yukarı Alegöz Köyü’nde ve Ilgaz ilçe merkezinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Gün boyunca kendisine eşlik eden Ar-Ge çalışanları ile de bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"YUKARI ALEGÖZ'DEN DE ALİ

KUŞÇU ÇIKAR"

Yukarı Alegöz Şehit Adem Ballı İlkokulu’nda gerçekleştirilen “Köyde Okuma Etkinliği” isimli program kapsamında, "Yukarı Alegöz'den de Ali Kuşçu çıkabilir", "Ben de yaparım" ve "Köyde Proje Yapmak" başlıkları etrafında düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin motivasyonlarını artıran ve heyecan uyandıran bir yaklaşım sergiledi. Öğretmen ve öğrenci velilerinin de yer aldığı buluşmada hedef gruplarla ayrı ayrı iletişime geçerek öğrencilerin seviyesine uygun bilgiler aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, halka yönelik yaptığı değerlendirmelerde ise eğitimin topyekûn herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu ortaya koydu ve nitelikli bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Eski ezberleri bozmak ve eğitime dönük yeni yaklaşımlar geliştirmek zorundayız. Köy okullarında var olan avantajlı yanları çok iyi değerlendirmenin yollarını bulmalıyız. Bu çok kolay ve farkında olmaya bağlı bir konudur” dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Köy Muhtarı Dursun Bulut ve halkın okula duyarlılıklarının sevindirici olduğunu da ifade etti.

"HAYALİN VARSA YORULMAYA DEĞER"

Aynı gün öğleden sonra Çankırı’nın Ilgaz ilçesine geçerek, Ilgaz Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Gösteri ve Konferans Salonu’nda Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde ve Ilgaz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Hayalin Varsa Yorulmaya Değer" başlığı etrafında canlı ve aktif bir seminer verdi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün de iştirak ettiği ve yaptığı kısa açış konuşması ile başlayan programda, ilçedeki ortaokul 7. sınıf öğrencilerine hitap eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, fizik ve kimya bilimlerinden temel konulardan örneklerle yola çıkarak, günümüzün ileri teknoloji ürünlerinin ortaya çıkış hikayeleriyle ilgili öğrencilerde farkındalık oluşturdu ve merak uyandırdı. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine, yeni gelişmeleri fark etmelerine, dünyayı ve yeni küresel oluşumları doğru okumalarına, ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirilen bilimsel ilerlemelere ilişkin düşündürücü sorular sorarak bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, inovasyon gibi güncel ve yeni kavram ve terimlere de değindi. Ele aldığı konularla ilgili günlük hayattan ve tarihten önemli şahsiyetlerden örnekler vererek öğrencilere aktardı. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya öğrencilerin yoğun bir ilgi gösterdiği gözlendi.