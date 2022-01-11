Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Köyde Okuma Etkinliği

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ve gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalar, Yozgat dışından yoğun ilgi görüyor.

11 Ocak 2022 Salı 00:09
Köyde Okuma Etkinliği

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk’ün daveti üzerine Prof. Dr. Mustafa Böyükata Kızılırmak ilçesi Yukarı Alegöz Köyü’nde ve Ilgaz ilçe merkezinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Gün boyunca kendisine eşlik eden Ar-Ge çalışanları ile de bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 
"YUKARI ALEGÖZ'DEN DE ALİ 
KUŞÇU ÇIKAR"
Yukarı Alegöz Şehit Adem Ballı İlkokulu’nda gerçekleştirilen “Köyde Okuma Etkinliği” isimli program kapsamında, "Yukarı Alegöz'den de Ali Kuşçu çıkabilir", "Ben de yaparım" ve "Köyde Proje Yapmak" başlıkları etrafında düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin motivasyonlarını artıran ve heyecan uyandıran bir yaklaşım sergiledi. Öğretmen ve öğrenci velilerinin de yer aldığı buluşmada hedef gruplarla ayrı ayrı iletişime geçerek öğrencilerin seviyesine uygun bilgiler aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, halka yönelik yaptığı değerlendirmelerde ise eğitimin topyekûn herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu ortaya koydu ve nitelikli bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Eski ezberleri bozmak ve eğitime dönük yeni yaklaşımlar geliştirmek zorundayız. Köy okullarında var olan avantajlı yanları çok iyi değerlendirmenin yollarını bulmalıyız. Bu çok kolay ve farkında olmaya bağlı bir konudur” dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Köy Muhtarı Dursun Bulut ve halkın okula duyarlılıklarının sevindirici olduğunu da ifade etti.  
"HAYALİN VARSA YORULMAYA DEĞER"
Aynı gün öğleden sonra Çankırı’nın Ilgaz ilçesine geçerek, Ilgaz Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Gösteri ve Konferans Salonu’nda Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde ve Ilgaz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Hayalin Varsa Yorulmaya Değer" başlığı etrafında canlı ve aktif bir seminer verdi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün de iştirak ettiği ve yaptığı kısa açış konuşması ile başlayan programda, ilçedeki ortaokul 7. sınıf öğrencilerine hitap eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, fizik ve kimya bilimlerinden temel konulardan örneklerle yola çıkarak, günümüzün ileri teknoloji ürünlerinin ortaya çıkış hikayeleriyle ilgili öğrencilerde farkındalık oluşturdu ve merak uyandırdı. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine, yeni gelişmeleri fark etmelerine, dünyayı ve yeni küresel oluşumları doğru okumalarına, ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirilen bilimsel ilerlemelere ilişkin düşündürücü sorular sorarak bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, inovasyon gibi güncel ve yeni kavram ve terimlere de değindi. Ele aldığı konularla ilgili günlük hayattan ve tarihten önemli şahsiyetlerden örnekler vererek öğrencilere aktardı. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya öğrencilerin yoğun bir ilgi gösterdiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler:
Köyde Okuma EtkinliğiYozgatIlerigazetesiOcakSalıHaberYozgatBozokÜniversitesiöğretimüyesiMustafaBöyükataGönüllüçalışmalarKöyOkullarıOkumaEtkinliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basilica'ya büyük ilgi
Basilica'ya büyük ilgi
MHP’den ziyaret
MHP’den ziyaret
Sapmaz günümüzü kutladı
Sapmaz günümüzü kutladı
Müftü Gülden başarı diledi
Müftü Gülden başarı diledi
GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR
GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR
Yazışma teknikleri öğretildi
Yazışma teknikleri öğretildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim