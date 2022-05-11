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‘Köyde Okuma Etkinliği’

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:48
‘Köyde Okuma Etkinliği’

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata’nın başlattığı ve gönüllü olarak yürüttüğü ‘Köyde Okuma Etkinliği’ programları kapsamında Çankırı da etkinlikler düzenlendi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk’ün daveti üzerine Böyükata 7 Ocak 2022 Cuma günü Kızılırmak ilçesi Yukarı Alegöz Köyü’nde ve Ilgaz ilçe merkezinde düzenlenen etkinliklere katıldı. 
‘BEN DE YAPARIM’ 
Yukarı Alegöz Şehit Adem Ballı İlkokulu’nda gerçekleştirilen ‘Köyde Okuma Etkinliği’ isimli program kapsamında, ‘Yukarı Alegöz'den de Ali Kuşçu çıkabilir’, ‘Ben de yaparım’ ve ‘Köyde Proje Yapmak’ başlıkları etrafında düşüncelerini paylaşan Böyükata, öğrencilerin motivasyonlarını artıran ve heyecan uyandıran bir yaklaşım sergiledi. Öğretmen ve öğrenci velilerinin de yer aldığı buluşmada hedef gruplarla ayrı ayrı iletişime geçerek öğrencilerin seviyesine uygun bilgiler aktaran Böyükata, halka yönelik yaptığı değerlendirmelerde ise eğitimin topyekûn herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu ortaya koydu ve nitelikli bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. Eski ezberleri bozmak ve eğitime dönük yeni yaklaşımlar geliştirmek zorunda olduklarını belirten Böyükata, “Köy okullarında var olan avantajlı yanları çok iyi değerlendirmenin yollarını bulmalıyız. Bu çok kolay ve farkında olmaya bağlı bir konudur” dedi.
Programda, öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere, eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyici yönde; TÜBİTAK yayınlarından Bilim Çocuk Dergileri, TRT Genel Müdürlüğü yayınlarından TRT Çocuk Dergisi, Türk Eczacıları Birliği’nin Gürbüz Eczanede yayını, Kayseri Bilim Merkezi’nin Günlük Hayatımızda Bilim yayını, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeler de teslim edildi. Katkılarından dolayı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İsler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan ve Yunus Emre Arvas, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Şehit Şükrü Ceylan’ın ailesi, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Eczacı Arman Üney ve Eczacı Mehmet Ali Çakır, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, Pazarören Mezunları ve ODTÜ Mezunları ile eğitime destek veren bütün gönüllülere teşekkür edildi.

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