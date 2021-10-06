Köyde müze hazırlığı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Necati Balta, köy yaşamında önemli yeri bulunan otantik eşyalarla ilgili müze kurmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Emekli olduktan sonra doğup, büyüdüğü Sarıkaya ilçesinin Çıkrıkçı köyüne dönüş yapan Necati Balta, köyü ile birlikte çevre köylerin tarihi yapıları konusunda da çeşitli araştırmalar yapıp, kitap haline getirmeye devam ediyor. Bu arada uzun zamandır topladığı, köy yaşamında bir zamanlar vazgeçilmez olan otantik eşyalara yenilerini de dahil etmek için uğraş veren Necati Balta, köyünde bir müze kurmak, eserleri gelecek kuşaklara ulaştırmak istediğini söyledi. Balta, ‘’Tarım aletleri köylerde kullanılan alet edevatları uzun zamandır toplayıp, depoda biriktiriyorum. 70 civarında eser topladım, toplamaya da devam ediyor. Küçüklüğümden itibaren bu tür eserlerle ilgili bilgi toplamaya başlamıştım, son yıllarda ise kendilerini topluyorum. Babadan kalma aletlerle başladım, iki yıldır toplamaya devam ediyorum. Kendi evimin bir bölümünü müze için ayırdım. Köyde taşımalı eğitim verilmesi nedeniyle okulumuz boş duruyor. Başvuru yapıp burasının müze için tahsisini talep edeceğim. Verilirse müzeyi orada oluşturacağım’’ diye konuştu. Geçmişte kullanılmış eserlere olan ilgi ve merakından dolayı eserleri biriktirmeye devam ettiğini aktaran Balta, ‘’Bu bir sevda işidir. Sevmezseniz yapamazsınız. Ben de onlarsız yapamam. Her birinin ayrı bir hikâyesi var. Ben onların arasında hayat buluyorum’’ diye konuştu. Açmayı planladığı müzeden ve topladığı eserlerden herhangi bir beklentisinin olmadığı gibi bazı eserleri para verip temin etmek durumunda kaldığını da aktaran Balta, ‘’İnsanlar bu eşyaları gezip görsün. Ziyaret edenlerin duyduğu mutluluktan ben de mutluluk duyarım. Her biri zaman tünelinde geçmişe doğru yolculuğa çıkıyorlar. Burada bulunan eşyaların çoğunu yeni nesil görse bilmez. Unutulmasın istiyorum. Gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakma derdindeyim’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya/Osman Karaca•