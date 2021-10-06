Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.65
ALTIN
501.96
DOLAR
8.8711
STERLİN
12.0992
EURO
10.2969

Köyde müze hazırlığı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Çıkrıkçı köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Necati Balta, bugüne kadar topladıkları otantik eşyalarla müze kurmak için hazırlıklara başladı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:42
Köyde müze hazırlığı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Necati Balta, köy yaşamında önemli yeri bulunan otantik eşyalarla ilgili müze kurmak için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Emekli olduktan sonra doğup, büyüdüğü Sarıkaya ilçesinin Çıkrıkçı köyüne dönüş yapan Necati Balta, köyü ile birlikte çevre köylerin tarihi yapıları konusunda da çeşitli araştırmalar yapıp, kitap haline getirmeye devam ediyor. Bu arada uzun zamandır topladığı, köy yaşamında bir zamanlar vazgeçilmez olan otantik eşyalara yenilerini de dahil etmek için uğraş veren Necati Balta, köyünde bir müze kurmak, eserleri gelecek kuşaklara ulaştırmak istediğini söyledi. Balta, ‘’Tarım aletleri köylerde kullanılan alet edevatları uzun zamandır toplayıp, depoda biriktiriyorum. 70 civarında eser topladım, toplamaya da devam ediyor. Küçüklüğümden itibaren bu tür eserlerle ilgili bilgi toplamaya başlamıştım, son yıllarda ise kendilerini topluyorum. Babadan kalma aletlerle başladım, iki yıldır toplamaya devam ediyorum. Kendi evimin bir bölümünü müze için ayırdım. Köyde taşımalı eğitim verilmesi nedeniyle okulumuz boş duruyor. Başvuru yapıp burasının müze için tahsisini talep edeceğim. Verilirse müzeyi orada oluşturacağım’’ diye konuştu. Geçmişte kullanılmış eserlere olan ilgi ve merakından dolayı eserleri biriktirmeye devam ettiğini aktaran Balta, ‘’Bu bir sevda işidir. Sevmezseniz yapamazsınız. Ben de onlarsız yapamam. Her birinin ayrı bir hikâyesi var. Ben onların arasında hayat buluyorum’’ diye konuştu. Açmayı planladığı müzeden ve topladığı eserlerden herhangi bir beklentisinin olmadığı gibi bazı eserleri para verip temin etmek durumunda kaldığını da aktaran Balta, ‘’İnsanlar bu eşyaları gezip görsün. Ziyaret edenlerin duyduğu mutluluktan ben de mutluluk duyarım. Her biri zaman tünelinde geçmişe doğru yolculuğa çıkıyorlar. Burada bulunan eşyaların çoğunu yeni nesil görse bilmez. Unutulmasın istiyorum. Gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakma derdindeyim’’ ifadelerini kullandı. •Seyfi Çelikkaya/Osman Karaca•

Anahtar Kelimeler:
Köyde Müze HazırlığıYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberSarıkayaçıkrıkçıNecatiBaltaMüzeOtantikeşyaKöyyaşamı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARAR VERiLEMEDi!
KARAR VERiLEMEDi!
Projeye dahil edildi
Projeye dahil edildi
Yollarda çalışma var!
Yollarda çalışma var!
Belediyeden ‘Konukevi’
Belediyeden ‘Konukevi’
19 milyon ek bütçe
19 milyon ek bütçe
Meclis üyeleriyle istişare
Meclis üyeleriyle istişare
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim