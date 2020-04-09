Köyde dezenfekte çalışması

YOZGAT merkeze bağlı Kaşkışla köyünde Muhtar Sadık Karabulut, ihtiyar heyeti üyeleriyle birlikte köy içerisinde dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında Muhtar Sadık Karabulut ile İhtiyar heyetinde Muzaffer Şahingöz, Deniz Erdem ve Mahir Yiğit de görev aldı. Muhtar Karabalut, köyde tüm alanları dezenfekte ettiklerini, önümüzdeki günlerde de tüm köy halkına maske dağıtımı yapacaklarını bildirdi.