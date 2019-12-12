Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107922
ALTIN
275.076
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6757
EURO
6.4454

Köyde çalışmalar bitmiyor

SORGUN ilçesine bağlı Taşpınar Köyünde muhtarlık tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Köyde çalışmalar bitmiyor

SORGUN ilçesine bağlı Taşpınar Köyünde muhtarlık tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Köyde çalışmalar bitmiyor

Köy Muhtarı Hüseyin Kayalı köy içinde yapımı tamamlanan bulvar ölçülerindeki geniş yola şehit Ömer Halisdemir’in adını verdiklerini belirtti. Ayrıca köyde oluşturulan künye tahtasına ise köyü kuran sülalelerin isimleri ve kuruluş tarihiyle ilgili kronolojik bilgiler yazıldı. Köy mezarlığına da bazı ayet, hadis ve özlü sözlerin bulunduğu levhalar yerleştirildi. Köy Muhtarı Kayalı, devletin ve köylülerin desteğiyle hizmetlerin süreceğini ifade ederek “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Köyde çalışmalar Bitmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheli ölüm
Şüpheli ölüm
Tüketici olduk
Tüketici olduk
MÜSİAD, Vali Çakır’ı ağırladı
MÜSİAD, Vali Çakır’ı ağırladı
DUALI PAZAR
DUALI PAZAR
İŞKUR KAMPÜSTE
İŞKUR KAMPÜSTE
Kış Tedbirleri değerlendirildi
Kış Tedbirleri değerlendirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim