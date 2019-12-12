Köyde çalışmalar bitmiyor

Köy Muhtarı Hüseyin Kayalı köy içinde yapımı tamamlanan bulvar ölçülerindeki geniş yola şehit Ömer Halisdemir’in adını verdiklerini belirtti. Ayrıca köyde oluşturulan künye tahtasına ise köyü kuran sülalelerin isimleri ve kuruluş tarihiyle ilgili kronolojik bilgiler yazıldı. Köy mezarlığına da bazı ayet, hadis ve özlü sözlerin bulunduğu levhalar yerleştirildi. Köy Muhtarı Kayalı, devletin ve köylülerin desteğiyle hizmetlerin süreceğini ifade ederek “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.