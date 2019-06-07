Köyde bayram buluşması

Hasbek köyü sakinleri, bayram namazından sonra hep birlikte kahvaltı yapıp bayramlaştı. Köy muhtarı Mesut Duru, Abu geleneği gelecek nesillere de aktarmak istediklerini söyledi. Ramazan ayı süresince bütün köy halkının tek sofrada iftar yaptığını hatırlatan Duru, "Bayram namazlarından sonra bütün köylülerimizle köy konağına gelerek bayram sabahı kahvaltısında buluşuruz ve burada bayramlaşırız. Buradaki bayramlaşma sonrası herkes eşine, dostuna, akrabasına, mezarlıklara, hasta ve bütün komşulara bayram ziyaretlerine gider" dedi.