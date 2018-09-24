Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98456
ALTIN
239.666
DOLAR
6.2099
STERLİN
8.1616
EURO
7.3058

Köyde Asfalt Sevinci

YOZGAT Valiliği İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan, bu yılda tüm hızıyla devam eden köy yollarının asfaltlanması çalışması kapsamında Akdağmadeni Kırlar grup yolu tamamlanarak, köylülerin hizmetine açıldı.

Köyde Asfalt Sevinci

YOZGAT Valiliği İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan, bu yılda tüm hızıyla devam eden köy yollarının asfaltlanması çalışması kapsamında Akdağmadeni Kırlar grup yolu tamamlanarak, köylülerin hizmetine açıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
68 Okunma
Köyde Asfalt Sevinci

Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve İl Genel Meclis Üyeleri Kırlı köyünü ziyaret etti. Köylüler protokol üyelerini köy girişinde araç konvoyu ile karşıladı. Yozgat Milletvekili Bozdağ, “Köy yolumuz gerçekten çok güzel olmuş. Bu güzel yolun Kırlar köyü halkı ve bu yolu kullanacak olan herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir şekilde ulaşımın sağlanmasını temenni ediyorum” dedi.
Vali Kemal Yurtnaç ise, 2 yıldır köy yollarının asfaltla kaplanması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “İl Özel İdaresi bünyesine katmış olduğumuz 240 tonluk asfalt plenti ile kapasitemiz 320 tona çıktı. Tesisimiz 2 yıldır faaliyette. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaz aylarında köy yollarımızın standardını yükseltmek için ekiplerimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 500 kilometre köy yolunu sıcak asfaltla buluşturmak. Kırlar gurup yolu son yapılan ve hizmete açılan yolumuz. Bu yolumuzun bölge halkına ve köylülerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kısa sürede çalışması devam eden köylerimizin yolları da tamamlanarak köylülerimizin istifadesine sunulacak” diye konuştu.
Köy yollarının sıcak asfalt ile kaplanmasından dolayı oldukça mutlu ve memnun olduklarını belirten köy halkı, “Allah devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin. Yıllardır çektiğimiz yol çilesi bitti. Köy yolumuz sıcak asfalt ile kaplanarak standardı yükseldi. Artık bizlerde güzel yollardan köyümüze ulaşım sağlayacağız. Bu hizmetin buraya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ANNELERE DESTEK
ANNELERE DESTEK
Resim Sergisi ilgi gördü
Resim Sergisi ilgi gördü
Oktay, bilgilendirildi
Oktay, bilgilendirildi
Kaymakamlardan ziyaret
Kaymakamlardan ziyaret
Köy Odası geleneği
Köy Odası geleneği
Kesimhane inşaatı yükseliyor
Kesimhane inşaatı yükseliyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim