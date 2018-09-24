Köyde Asfalt Sevinci

Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve İl Genel Meclis Üyeleri Kırlı köyünü ziyaret etti. Köylüler protokol üyelerini köy girişinde araç konvoyu ile karşıladı. Yozgat Milletvekili Bozdağ, “Köy yolumuz gerçekten çok güzel olmuş. Bu güzel yolun Kırlar köyü halkı ve bu yolu kullanacak olan herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız bir şekilde ulaşımın sağlanmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç ise, 2 yıldır köy yollarının asfaltla kaplanması için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “İl Özel İdaresi bünyesine katmış olduğumuz 240 tonluk asfalt plenti ile kapasitemiz 320 tona çıktı. Tesisimiz 2 yıldır faaliyette. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaz aylarında köy yollarımızın standardını yükseltmek için ekiplerimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 500 kilometre köy yolunu sıcak asfaltla buluşturmak. Kırlar gurup yolu son yapılan ve hizmete açılan yolumuz. Bu yolumuzun bölge halkına ve köylülerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kısa sürede çalışması devam eden köylerimizin yolları da tamamlanarak köylülerimizin istifadesine sunulacak” diye konuştu.

Köy yollarının sıcak asfalt ile kaplanmasından dolayı oldukça mutlu ve memnun olduklarını belirten köy halkı, “Allah devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin. Yıllardır çektiğimiz yol çilesi bitti. Köy yolumuz sıcak asfalt ile kaplanarak standardı yükseldi. Artık bizlerde güzel yollardan köyümüze ulaşım sağlayacağız. Bu hizmetin buraya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.