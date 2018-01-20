Köy ziyaretlerine devam

Tarhana köyünde Mehmet Öğretmen İlk Orta ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Vali Yurtnaç öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere ilerde seçmeyi düşündükleri meslekleri soran Vali Yurtnaç, “Hepinizin bir hedefi olmalı. Bu hedef doğrultusunda da çok çalışmalısınız. Hedeflere ulaşmak kolay olmuyor. Burada eğitiminizi alırken bir taraftan da kimlik ve kişiliğinizi oluşturmanız lazım. Vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı gençler olmalısınız. Bayrağınızı ve kimliğinizi hiç kimseyle pazarlık konusu yapmamalısınız. Aldığınız güzel eğitimin yanında vatanperver bireyler olursanız geleceğimiz emin ellerde demektir” dedi.

Öğrencilere her zaman kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Vali Yurtnaç, “Her gün mutlaka ama mutlaka kitap okuyun. Biz eğitimde kaliteyi artırmak adına yaptığımız çalışmalarda 2017 ve 2018 yılını Necip Fazıl yılı ilan ettik. Okullarımızda üstadın Çile ve Çöle İnen Nur kitaplarını okutmaya başladık. Sizlerde çantanızda, yatağınızın başucunda mutlaka bir kitap bulundurun. Yatmadan önce mutlaka kitap okuyun. Öğretmenlerimiz de öğrencilerine örnek olmak için çantasında ve masasının üzerinde kitap bulundurup onlarda kitap okusunlar” diye konuştu.

ŞEHİT BABASINA ZİYARET

Yozgat Valisi Yurtnaç, daha sonra 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı direnmek için sokağa çıkan ve darbecilerin kurşunu ile şehit olan Hafız İbrahim Yılmaz’ın Tarhana köyündeki baba evini ziyaret etti. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Yurtnaç, “15 Temmuz 2016’da hain darbeciler bu ülkeyi karanlığa boğmak istedi. Halkımız ise büyük bir kahramanlık örneği göstererek darbecilerin karşısına çıktı. O gece darbecilerin karşısına çıkan kahramanlarımızdan bir tanesi de İbrahim kardeşimizdi. İbrahim o gece hainlerin kurşunlarıyla şehadet şerbeti içti. Vatanını hainlere teslim etmemek için canını teslim etti. Şehadete ererken de bize ailesini emanet bıraktı. Bizde bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı

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