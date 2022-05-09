Köy ziyaretlerine devam

Müftülük Şube Müdürü Nadir Yiğit ve Murakıp (Denetçi) Fekrullah Kanğı, köy ziyaretleri kapsamında Karlık Köyünü, Güngören Köyünü, Gülşehri Belediyesi Faraşlı Mahallesini, Keser Köyünü ve Gülşehri Kasabası Çötelli Mahallesini ziyaret etti. Köylerdeki camileri ziyaret edip imamları ile bir araya gelen Yiğit, camiler hakkında bilgi aldı. Köy cemaati ile buluşan Yiğit, cemaatle sohbet edip isteklerini dinledi. •Rabia Şahin•

