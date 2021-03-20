Köy ziyaretleri

Köy halkı ile bir araya gelen Polat, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine riayet etmelerini isteyen Polat, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Kurallara uyarsak, bu hastalığı atlatırız" dedi. Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından vatandaşlara Kovid-19 konusunda şu uyarıda bulundu: "Hafta sonu bir arada olmak isteyen eş, dost, akrabalara cevabımız net olsun. Kusura bakmayın, Kovid-19 bitene kadar misafir kabul etmiyoruz." (aa)