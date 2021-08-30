Köy ziyareti

Kaymakam Yağan, köy ziyaretleri kapsamında, Körük köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle buluştu. Köy hakkında Muhtar Sezer Kanak'tan genel bilgi aldıktan sonra, köy halkının sorun ve taleplerini dinledi. Köyü ziyareti anısına Kaymakam Yağan'a köyden yetişen yazar, şair Hakkı Yurtlu da şiir kitabını imzalayarak hediye etti. Kaymakam yağan, aynı zamanda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu' ya teşekkür ederek, daha önce yayımlanan ilçe ve köylerini tanıtan kitaptan da övgüyle söz etti.