Köy yolunda durum

Keven, ‘’Bu çağda Sorgun Muğallı Köyü'nde olduğu gibi toprak yol kullanmak zorunda olan, çamur içinde yaşamakla sınanan ve bir metrekare dahi kilitli parke verilmeyen köylerimiz var’’ dedi. Keven, Yozgat Valiliğine bu talepleri ilettiğini, ancak ödenek yetersizliklerinin sürekli işi geciktirdiğini aktardı. Keven, ‘’2020 yılında Muğallı Köyü'ne ve çamur deryası haline gelen diğer köylerimize acilen kilitli parke tahsisi yapılmalıdır. Köyde yaşayan yurttaşlarımız bunu hak etmiyor!’’ diye konuştu.