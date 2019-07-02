Köy yolunda Asfalt çöktü!

Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz, komisyon üyelerinin hazırladığı raporu mecliste paylaştı. Yılmaz, ilçe merkez ile Yukarı Sarıkaya köyü arasındaki 9 kilometrelik yolun, 9 metre taban genişliğine sahip olduğunu, 20 santim kalınlığındaki zemin üzerine 30 santim yüksekliğinde, 7,25 metre genişliğinde sıcak asfalt döküldüğünü kaydetti. Yılmaz, ‘Yapılan işçilik ve kullanılan malzemeden kaynaklı olabileceği düşünülen yolun 4-5 bölgesinde çökme olmuş. Araçların biraz hızlı gitmesinden daha net anlaşılan bozulmalar bulunduğu, diğer bozulan kesimlerde İl Özel İdaresi tarafından gerekli yama ve sıcak asfalt dökülerek, yama yapılmıştır’ dedi.

Meclis Üyesi Yılmaz, Karayakup-Doğankent beldeleri arasında yapılan 15,8 kilometre sıcak asfalt yolda genel olarak problem olmadığını, kullanışlı olduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘İki yerde kırılmaların meydana geldiği, bunun da İl Özel İdaresi ekiplerince tamir edilecektir. Yoldaki su ve sel geçişlerindeki menfezlerin tıkanmasının önlenmesi için önlerinin açılıp, temizlenmesi, yapılan sıcak asfaltın kenarında bozulan yerlerin onarılmasının yerinde olacağı, Doğankent beldesine kadar bu yolun maddi imkanlar dahilinde onarımının yapılması gerektiği, komisyonumuzca uygun görülmüştür’ ifadelerini kullandı.