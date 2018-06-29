Köy yoluna  sıcak asfalt

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan asfalt programı kapsamında köy yolları ve grup yollarına sıcak asfalt atılıyor. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık ile merkeze bağlı Çadırardıç Köyünde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Kemal Yurtnaç, Özel İdare bünyesinde 240 ton kapasiteli asfalt plentinin çalıştığını belirterek, saatte 320 ton BSK sıcak asfalt üretildiğini söyledi. Vali Yurtnaç, Yozgat’ta yol standartlarının her geçen gün yükseltildiğine dikkat çekerek, “Nasıl ki şehirlerimizin, ilçelerimizin yol standardı yüksek ise köylerimizin yol standardı da yüksek ve kaliteli olacak. Nüfusu fazla, trafiği yoğun olan köylerimizden devam ederek tüm köylerimiz sıcak asfalta kavuşmuş olacak." diye konuştu.

