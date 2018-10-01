Köy yoluna asfalt

Bu kapsamda Yenifakılı-Yamaçlı arasındaki yolun asfalt söküm çalışmasına başlandı. Kaymakam Emre Zeyrek, Yenifakılı-Yamaçlı yolu arasında yapılacak olan asfalt ile g-ilgili olarak mevcut asfaltın söküm çalışmasını inceledi. Kaymakam Zeyrek’in incelemelerine AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan ve İlçe Özel İdare Müdürü Erol Soy eşlik etti.