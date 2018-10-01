Köy yoluna asfalt

Bu kapsamda Yenifakılı-Yamaçlı arasındaki yolun asfalt söküm çalışmasına başlandı. Kaymakam Emre Zeyrek, Yenifakılı-Yamaçlı yolu arasında yapılacak olan asfalt ile g-ilgili olarak mevcut asfaltın söküm çalışmasını inceledi. Kaymakam Zeyrek’in incelemelerine AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Cevdet Aslan ve İlçe Özel İdare Müdürü Erol Soy eşlik etti.
01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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