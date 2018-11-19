Köy yolu ıslah edildi

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, belde merkezinde bulunan kaplıca tesisleri bölgesinden başlayıp, Ekşinin Köprü, Hıdırgoca istikameti ile Başhoroz ve Güllü yolu rapalarının dolgu tesviye yapıldığını söyledi. Başkan Koç, ‘’Yolda dolgu tesviye çalışmalarının yanında, kumlama, reklaj çalışmaları da yapılarak, yolun standardı kış öncesinde yükseltildi’’ dedi.