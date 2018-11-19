Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93616
ALTIN
210.212
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8819
EURO
6.0898

Köy yolu ıslah edildi

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’nde Devlet Su İşleri’nin iş makinalarının verdiği destek ile Uzunlu-Başhoroz-Güllü yolunun standardı kış öncesinde yükseltildi.

Köy yolu ıslah edildi

BOĞAZLIYAN İlçesinin Uzunlu Beldesi’nde Devlet Su İşleri’nin iş makinalarının verdiği destek ile Uzunlu-Başhoroz-Güllü yolunun standardı kış öncesinde yükseltildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:45
35 Okunma
Köy yolu ıslah edildi

Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç, belde merkezinde bulunan kaplıca tesisleri bölgesinden başlayıp, Ekşinin Köprü, Hıdırgoca istikameti ile Başhoroz ve Güllü yolu rapalarının dolgu tesviye yapıldığını söyledi. Başkan Koç, ‘’Yolda dolgu tesviye çalışmalarının yanında, kumlama, reklaj çalışmaları da yapılarak, yolun standardı kış öncesinde yükseltildi’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Köy Yolu ıslah Edildi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULDU
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULDU
CHP Boğazlıyan'da ‘Ayık’ dedi
CHP Boğazlıyan'da ‘Ayık’ dedi
Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu
Hatipoğlu Sevenleriyle Buluştu
Çare Dergisi bayilerde
Çare Dergisi bayilerde
Cami inşaatı destek bekliyor
Cami inşaatı destek bekliyor
Kaldırım çalışmasına başlanıldı
Kaldırım çalışmasına başlanıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim