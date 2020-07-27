Köy yolu asfaltlandı

ÇAYIRALAN ilçesinin Güzelyayla köyünün yol sorunu çözümlendi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Çayıralan ilçesinin Güzelyayla köyünün 1970 metre yüksekte, orman içinde cennetten bir köşe olduğunu söyledi.

Başer, ‘’Metrelerce karın olduğu, çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü köyümüze, zor bela ulaşmış, bir akşam misafir olmuştuk. O gün muhtarımıza köy yolunu yaptıracağımıza söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Köy yolumuzu asfaltlamaya başladık. Artık köylülerimiz, köylerinde kışın mahsur kalmayacak’’ dedi.