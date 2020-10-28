Köy yolu asfaltlandı

İl Genel Meclisi tarafından programa alınan 10 köyün yararlanacağı grup yoluna sıcak asfalt serimi yapıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yozgat’ımızda sıcak asfalt çalışmalarımıza il ve ilçelerimizde tüm hızımızla devam ediyoruz. Yozgat İl Özel İdaremiz tarafından Çayıralan Konuklar beldesi ile Günyayla köyü arası yaklaşık 10 köyün kullandığı, Sarıkaya- Çayıralan İlçelerimizi de birleştiren grup yolu (BSK) sıcak asfaltı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur’’ dedi.