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Köy yollarında iyileştirme

SORGUN ilçesinde bu yıl içerisinde köy yollarında yapılan çalışmalarla iyileştirildiği, yeni yılda da köy yollarında iyileştirme çalışmalarının devam ettirileceği kaydedildi.

Köy yollarında iyileştirme

SORGUN ilçesinde bu yıl içerisinde köy yollarında yapılan çalışmalarla iyileştirildiği, yeni yılda da köy yollarında iyileştirme çalışmalarının devam ettirileceği kaydedildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Köy yollarında iyileştirme

Sorgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Sorgun ilçesinde toplam 77 kilometre köy yolunda yapım çalışması gerçekleştirildi. Köy yollarının yıllar önce dar ve altyapısız olarak yapılması nedeniyle araç trafiğine cevap veremez hale geldiği kaydedildi. İlçe Özel İdare Müdürlüğü kanalıyla köy ve köy grup yollarını genişletip, altyapılarıyla birlikte hızlı bir şekilde yapıldığı dile getirildi. Sorgun ilçesinde bu yıl içerisinde, Akoluk - Aşağı karahacılı köyleri arası 9, Sivri 4, Mirahor 2, İncesu 1, Dişli - Ağcın arası 1 kilometre olmak üzere toplam 17 kilometre yol tamamen sökülüp, genişletildi. Altyapılarıyla birlikte birinci kat asfalt yapıldı. Geçen yıl yapılan birinci kat asfalt kaplama yollar ile altyapısı sağlam olan yolların dayanımını ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Eski Çekerek yolu, Karalık, Akocak, Gülşehri, Büyük Eynelli, Yaycılar, Emirhan, Ayrıdam, Yukarı Emirler, Babalı, Kapaklı, Alcı, Keser, Erkekli, Aşağı Cumafakılı, Külhüyük ve Karakaya köy yollarında 60 kilometre ikinci kat asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

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