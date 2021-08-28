Köy yollarında iyileştirme

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, köy yollarında devam eden çalışmaları denetledi. Başer, Buzacıoğlu, İşleğen ve Yazıpınar köy yollarımızda incelemelerde bulunup, köy sakinlerini ziyaret etti. Başer daha sonra Yozgat’ın Sorgun ilçesinde devam eden asfalt serim çalışmalarını denetledi. Başer, Sorgun çıkışından Sorgun Alcı Köyü arası 18 kilometrelik kesimde asfalt serimi çalışması yapıldığını aktardı. Başer, Sorgun-Kayseri bağlantılı yolda da asfalt çalışması yapıldığını hatırlattı, 20 kilometrelik yolun geçen yıl 15 kilometresinin asfaltının serildiğini, bu yıl da kalan 5 kilometrelik kısmının tamamlanacağını bildirdi.