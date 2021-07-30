Köy yollarında iyileştirme

Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, ‘’İl Genel Meclisimiz tarafından programa alınıp idaremizce yapılan Sorgun Günpınar Köyü 2. kat asfalt çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi. Nazlı, bu sene sıcak asfalt programının Çekerek ilçesinden sonra Sarıkaya-Yukarı Sarıkaya grup köy yolunda başladığını bildirdi. Sıcak Asfalt çalışmalarının Toprakpınar-Burunkışla etabında devam ettiğini kaydeden Nazlı, ‘’Emeği geçen il özel idare personellerimize teşekkür ediyorum. Kazadan beladan uzak hayırlı çalışmalar dilerim’’ ifadelerini kullandı.