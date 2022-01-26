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Köy yollarında hummalı çalışma

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı Yozgat’ta etkili olurken, Yozgat İl Özel İdare Ekipleri kapanan köy yollarını açabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:15
Köy yollarında hummalı çalışma

Önceki gün kapanan 220 köy yolunda 120’sini ulaşıma açan Yozgat İl Özel İdare ekipleri, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karla mücadele çalışmaları sırasında ufak tefek kazalar da atlatan İl Özel İdare ekipleri, şarampole devrilen araçlarını kurtarmak içinde çalışmalar yapıyorlar. Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 220 köy yolundan 120'si ulaşıma açıldı. Yozgat İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, 12 noktada 99 araç ve 175 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürdüklerini söyledi. Çok yoğun kar yağışı olduğunu belirten Yılmaz, ‘’Bereket oldu. Arkadaşlarımız iki gündür uyumadan mücadele ediyor. Bazen aşırı kar yağışından yolu göremiyorlar, tarlaya, şarampole giriyorlar, tekrar onları kurtarmaya gidiyoruz. Böyle bir çetin mücadelemiz var. Vatandaşımızdan sabır istiyoruz. Bugün 220 köy yolu kapalıydı, 100'e düştüğünü görüyoruz. Dün de bu sayıya indirmiştik. Sabah tekrar yükseldi, meteorolojiden tekrar kar yağışı gözüküyor’’ dedi. Yılmaz, karın bereket olduğunu dile getirerek, ‘’Rabbim bol bol kar versin, belki gecikmeli de olsa bizler kapalı yolu açarız ama kara ihtiyaç var, berekete ihtiyaç var, suya ihtiyaç var’’ diye konuştu.

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