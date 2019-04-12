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Köy yollarında bakım çalışması

YOZGAT İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, bozulan köy yollarında bakım onarım ve yama çalışmalarına başladı.

Köy yollarında bakım çalışması

YOZGAT İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, bozulan köy yollarında bakım onarım ve yama çalışmalarına başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Köy yollarında bakım çalışması

 İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsimin ardından bozulan köy yollarında bakım onarım ve yama çalışması başlattıklarını söyledi. İl genelinde 2 bin 618 kilometre sathi asfalt kaplama yol bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu yollarımızın bakım ve oramı için 2 milyon 250 bin lira ödenek ayrıldı. Havaların ısınmasıyla köy yollarında asfalt yama çalışması başlatıldı. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlamaktır" dedi. 
Yılmaz, geçen yıl asfalt yama çalışmasında 32 bin 500 ton asfalt kullanıldığını anlatarak, "Asfalt üretimini Özel İdaresine ait tesislerimizde yapmaktayız. Tesisimiz günlük 450-500 ton asfalt üretimi yapmaktadır. Geçen yıl yama dışında 160 bin ton sıcak asfalt üretimi ile 95 kilometre yol yapımını gerçekleştirdik.  Bu yıl da yama çalışmalarında 35 bin ton asfalt kullanımı planlanmakta ve maliyeti 7 milyon lira olarak hesaplanmakta" ifadelerini kullandı.   Asfalt şantiyesinde önceki yıllarda asfalt imalatının ısınmasında MC 30 tabir edilen yakıt kullanıldığını anlatan Yılmaz, geçen yıl ise sıkıştırılmış doğalgaz kullandıklarını ve 5,5 milyon lira tasarruf sağladıklarını sözlerine ekledi.

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