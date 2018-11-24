Köy yollarına sıcak asfalt

Yozgat Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda öncelikle grup köy yollarının sıcak asfalta kavuşturularak, yol kalitesinin yükseltilmesi kararı alındı. . İl Özel İdaresine ait saatte 80 ton sıcak asfalt üretimi yapan tesise ek olarak saatte 240 ton sıcak asfalt üreten bir tesis daha kuruldu. Kaymakam Fikret Dağ, Kadışehri ilçesinin Seyhan Köyü-Elmalıçiftliği köyü arası köy grup yolunda incelemelerde bulundu. Dağ, yapılan sıcak asfaltlama çalışmalarının kış öncesinde tamamlanabileceğini kaydetti.