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Köy yollarına sıcak asfalt

KADIŞEHRİ ilçesinde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Kaymakam Fikret Dağ, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy yollarına sıcak asfalt

KADIŞEHRİ ilçesinde yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını denetleyen Kaymakam Fikret Dağ, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:36
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Köy yollarına sıcak asfalt

Yozgat Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda öncelikle grup köy yollarının sıcak asfalta kavuşturularak, yol kalitesinin yükseltilmesi kararı alındı. . İl Özel İdaresine ait saatte 80 ton sıcak asfalt üretimi yapan tesise ek olarak saatte 240 ton sıcak asfalt üreten bir tesis daha kuruldu. Kaymakam Fikret Dağ, Kadışehri ilçesinin Seyhan Köyü-Elmalıçiftliği köyü arası köy grup yolunda incelemelerde bulundu. Dağ, yapılan sıcak asfaltlama çalışmalarının kış öncesinde tamamlanabileceğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
Köy Yollarına Sıcak Asfalt
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