Köy yollarına sıcak asfalt

Vali Yurtnaç, sadece merkeze bağlı değil, ilçelere bağlı köylerde de sıcak asfalt çalışmalarının yapıldığını, devam ettiğini söyledi. Vali Kemal Yurtnaç, “Ekiplerimiz gerek il merkezine bağlı gerekse ilçelerimizde köy yollarında ummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bizde yapılan bu çalışmaları yerinde inceleyip denetimlerimizi yapıyoruz. Herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, kaliteden ödün vermeden yapılan hizmetin en iyi ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Yapılan yolların standardının üst seviyede olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Daha önce yaptığımız köy yolları ve bugün burada devam eden Akpınar-Hacıosmanlı köy grup yolumuz standardı yüksek bir şekilde yapılıyor. Bu yolumuzda en kısa sürede tamamlanarak köylülerimizin hizmetine açılacak. Ben bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

