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Köy yollarına sıcak asfalt

YOZGAT Valiliği İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan köy yollarına sıcak asfalt çalışması bu yılda olağan hızıyla devam ediyor.

Köy yollarına sıcak asfalt

YOZGAT Valiliği İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan köy yollarına sıcak asfalt çalışması bu yılda olağan hızıyla devam ediyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Köy yollarına sıcak asfalt

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Hacıfakılı-Kırlar köyü arasında yapımına başlanılan 7.6 kilometrelik yolda incelemede bulundu. Sezonun açılması ile birlikte köy yollarına sıcak asfalt yapımı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını belirten Vali Yurtnaç, “Geçtiğimiz yıl köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için il özel idaresi bünyesine kazandırdığımız 240 tonluk sıcak asfalt plenti tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Nüfus ve araç trafiği yoğun olan köylerimizden başlamak üzere köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.
Yapılan yolların kalite ve standardı çok iyi olduğunu kaydeden Vali Yurtnaç, “Daha önce köy yollarımız zift üzerine mıcır dökülmek sureti ile yapılıyor ve üzerinden bir kış geçtiği zaman yollar bozuluyordu. Şimdi yapılan yollarımız çok kaliteli ve standardı yüksek. Tabiri caizse köylerimize ralli yolları gibi yol yapıyoruz. Köylülerimiz artık köylerine daha güzel yollardan gelip gitme imkanı bulacaklar. Bu yolları kullanacak olan vatandaşlarımız artık daha dikkatli olmalı. Yollar güzel diye fazla sürat yapmamalı. Biz güzel yollar yapacağız onlarda bu yolları kullanırken dikkat edecekler” diye konuştu.
 

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