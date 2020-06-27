Köy yollarına parke

BOĞAZLIYAN’da Kaymakamlığından yapılan açıklamada köy yollarının eksik kısımlarının tamamlanması için İl Özel İdaresi yatırım programı dahilinde Devecipınar köyünde belirlenen sokaklara kilit parke taşı döşeme işinin tamamlandığı belirtildi. Boğazlıyan ilçesine bağlı diğer köylerde de kilit parke çalışmasının devam edeceği duyuruldu. Çalapverdi köyünde ise belirlenen sokaklara imkanlar ölçüsünde kilit parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Kaymakam Fatih Okumuş, yürütülen çalışmaları inceleyip, bilgi aldı.