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Köy yollarına Kış bakımı

SORGUN İlçe Özel İdare Müdürlüğü kış mevsimi öncesi tüm köy yollarına bakım çalışmaları yapıyor.

Köy yollarına Kış bakımı

SORGUN İlçe Özel İdare Müdürlüğü kış mevsimi öncesi tüm köy yollarına bakım çalışmaları yapıyor.

21 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Köy yollarına Kış bakımı

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, kış mevsimi öncesi başlatılan bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kayhan, ilçede kış şartlarının ağır olduğunu ve yüksek tonajlı araçlar nedeniyle de köy yollarında bozulmalar yaşandığını belirterek, "İlçemize bağlı 58 köy yolunda toplam 400 kilometre yolda bakım onarım çalışması yapılıyor. Haziran ayı başlarında başladığımız bu çalışmalar, halen devam ediyor. Kış mevsimi gelmeden kalan yollarımızın bakım onarımı tamamlanacak" dedi.

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