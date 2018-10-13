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Köy yollarına bakım

SORGUN İlçe Özel İdare Müdürlüğünce köy yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları, kış öncesi tamamlanacak.

Köy yollarına bakım

SORGUN İlçe Özel İdare Müdürlüğünce köy yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları, kış öncesi tamamlanacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 06:54
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Köy yollarına bakım

İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, 2018 yılı bakım onarım çalışmaları kapsamında programa alınan tüm köy yollarında çalışmaların sürdüğünü ve kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Ağır tonajlı araçlar ve diğer doğa şartları nedeniyle birçok köy yolunda bozulmalar oluştuğuna dikkat çeken Özdemir, "İlçemize bağlı 58 köy yolunda toplam 256 kilometre bakım onarım çalışması yapıldı. Haziran ayı başlarında başladığımız bu çalışmalar, halen devam ediyor. Kış mevsimi gelmeden kalan yollarımızın bakım onarımı tamamlanacak. Bu yolların yapımında 3 bin 71 tondan fazla soğuk asfalt kullanıldı." dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Köy Yollarına Bakım
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