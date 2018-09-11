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Köy yollarına asfalt

ÇEKEREK ilçesinde, köy grup yollarının sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Köy yollarına asfalt

ÇEKEREK ilçesinde, köy grup yollarının sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Köy yollarına asfalt

Kaymakam Evren Çakır, bazı ilçe yöneticileriyle birlikte sıcak asfalt çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı. Kaymakam Çakır, Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde bu yıl Yozgat İl ve İlçelerinin yollarının Bitümlü Sıcak Karışım asfalt ile kaplatılmasının uygun bulunduğunu hatırlatarak, Çekerek ilçesinde de bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çekerek ilçesinde bir köy grubunda 9 köyün yararlanacağı 30 kilometrelik yolda çalışma yapılacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
çekerekKaymakam Evren ÇakırYozgat Valiliği İl Özel İdaresi
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